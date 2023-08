'Koning van de kilometer' Hoogland gaat wereldrecord aanvallen: 'Gaat verpulverd worden'

Hij had de benen niet, hij had de power niet: Jeffrey Hoogland was overduidelijk teleurgesteld na zijn vroege uitschakeling op de sprint bij de WK baanwielrennen in Glasgow. Drie dagen later staat hij van oor tot oor te stralen na zijn gouden race op de 1 kilometer tijdrit en spreekt hij zelfs over het aanvallen van het wereldrecord.

"Ik heb die avond echt even in de put gezeten op de hotelkamer. Ik zat wel even in de knoop met mezelf." Maar lang kon Hoogland na het voor hem mislukte sprintonderdeel niet in die put blijven zitten. De 1 kilometer tijdrit, waarop hij al drievoudig wereldkampioen was, stond namelijk ook nog op het programma.