Colombiaanse kartelleider in VS veroordeeld tot 45 jaar cel

De leider van het beruchte Colombiaanse Clan del Golfo-kartel is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf. Aanklagers noemen de 51-jarige Dairo Antonio Usuga David, beter bekend als Otoniel, de gewelddadigste Colombiaanse drugssmokkelaar sinds Pablo Escobar.

Opdracht tot doden

In rechtbankdocumenten schrijft de rechtbank van Brooklyn, New York waar Otoniel zich schuldig aan maakte. "Hij gaf opdracht tot het doden, ontvoeren en martelen van tegenstanders. Dat deed hij ook met mensen die hij verdacht van samenwerken met politie en justitie."

De advocaten van Otoniel vroegen om een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar, omdat hij arm opgroeide en gedwongen werd om in Colombia als kindsoldaat mee te vechten in het zestig jaar durende conflict tussen linkse rebellen, rechtse paramilitairen, criminele groeperingen en de regering.

Clan del Golfo

Otoniel stond bijna twintig jaar aan het hoofd van Clan del Golfo-kartel, door de Amerikaanse aanklagers omschreven als een "terroristische en paramilitaire organisatie". Toen zijn groepering de kans kreeg om te demobiliseren via een vredesproces dat door de regering werd geleid, deed de organisatie dat niet.

Otoniel werd in 2017 de leider van de Clan del Golfo, dat meer dan duizend gewapende leden telt. Dat zijn voornamelijk voormalige leden van rechtse paramilitaire groeperingen.

Otoniel werd in oktober 2021 opgepakt. Colombia leverde hem in mei vorig jaar uit aan de Verenigde Staten, op voorwaarde dat hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Otoniel pleitte schuldig in januari.