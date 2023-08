Pakistaanse oppositieleider Khan vijf jaar uitgesloten van politiek

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan mag van de kiesraad in zijn land vijf jaar lang geen politieke functie bekleden. Dat besluit volgt op zijn veroordeling zaterdag in Islamabad tot een gevangenisstraf van drie jaar voor corruptie.

Vijf jaar is de maximale periode van uitsluiting voor een politieke functie die de kiesraad kan opleggen. Khan zegt dat hij onschuldig is en is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan. Wanneer het beroep dient, is niet bekend.

Cadeaus

De oud-premier zou in de tijd dat hij premier was cadeaus hebben verkocht die hij bij bezoeken aan het buitenland had ontvangen. Met de verkoop van onder meer horloges zou hij meer dan 600.000 euro hebben verdiend.

Khan was zaterdag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij werd kort daarna in zijn woning in Lahore aangehouden. Daarna is hij naar een gevangenis in de buurt van Islamabad gebracht. Volgens zijn partij wordt hij daar onder slechte omstandigheden vastgehouden. De partij heeft de rechtbank gevraagd om hem naar een betere gevangenis over te plaatsen.

Verkiezingen

Khan is leider van de grootste oppositiepartij. Uiterlijk in november worden er weer verkiezingen gehouden in Pakistan.

Khan was premier van 2018 tot april vorig jaar. Hij moest aftreden na een motie van wantrouwen in het parlement. Daarna werden bijna 150 strafklachten tegen hem ingediend, waaronder aanklachten van corruptie en terreur. In mei werd hij aangehouden, maar na bloedige rellen kort daarna weer vrijgelaten.