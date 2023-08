Elektrische bolderkar vol kleuters belandt in sloot

In Capelle aan den IJssel is vanmiddag een elektrische bolderkar in het water beland. In de BSO-bus, die in 2020 werd goedgekeurd als opvolger van de Stint, zaten tien kinderen vast met riempjes. Ze zijn met de schrik vrijgekomen.

Mees Naaraat was aan het werk en zag het ongeluk gebeuren. "Ik zag dat ding ondersteboven in het water liggen en ben erin gesprongen", vertelt hij bij Rijnmond. "Ik denk dat ik een stuk of vijf, zes kinderen van een jaar of vier uit het water gehaald heb. Ze zaten nog koppie-onder. Het ging allemaal heel snel. Dit had heel anders af kunnen lopen."

De andere kinderen werden door de begeleider uit het water gehaald, die volgens Naaraat behoorlijk in paniek was.

Volgens de eigenaar van de buitenschoolse opvang zijn de kinderen, hun ouders en de betrokken begeleiders erg geschrokken. Twee BSO-bussen kwamen terug van een activiteit, vertelt de eigenaar van Sport BSO Jada.

Op een smalle weg moesten ze een scootmobiel passeren. Dat lukte de begeleider die voorop reed, maar de begeleider van de tweede BSO-bus raakte met een wiel de berm. De medewerker verloor vervolgens de macht over het stuur en belandde in het water.

De woordvoerster van de politie laat weten dat er geen sprake is van een strafbaar feit en dat de zaak daarmee voor de politie is afgesloten.