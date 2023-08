Van der Poel enige Nederlandse deelnemer WK mountainbike na ziekmelding Vader

Mathieu van der Poel zal zaterdag bij de WK mountainbiken in Glasgow de enige Nederlandse deelnemer zijn bij de mannen. Milan Vader, de andere Nederlander die op de startlijst stond, heeft zich namelijk ziek moeten afmelden.

De 27-jarige Zeeuw was twee jaar geleden de nummer tien op de olympische cross-country in Tokio. Een jaar later kwam hij op de weg ten val in de Ronde van het Baskenland. Sindsdien haalde hij zijn vertrouwde niveau niet meer.

Van der Poel verkent parcours

Van der Poel, die nog aan het herstellen is van zijn gouden wegrace, was dinsdag al even op het mountainbikeparcours te vinden voor een verkenning. Wielerbond KNWU liet eerder weten dat hij zich vanaf donderdag weer bij de nationale mountainbikeselectie zou voegen en vervolgens zou gaan voorbereiden op de cross-country-wedstrijd.

Daar hoopt hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Ook is er nog de mogelijkheid dat de kersverse wereldkampioen op de weg donderdag aan de shortrace deelneemt. Van der Poel zei eerder, nadat hij de regenboogtrui had veroverd, nog te passen voor de kwalificatie, maar die is geschrapt wegens te weinig deelnemers.