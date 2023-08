PEC Zwolle vaakst beboet door KNVB en dat knaagt: 'Beroep aantekenen haalt niets uit'

PEC Zwolle had liever bovenaan een andere ranglijst gestaan. De KNVB legde sinds de coronacrisis voor tonnen aan boetes op aan voetbalclubs wegens misdragingen van supporters en PEC Zwolle werd het vaakst bestraft. Vijftien keer. Het kostte de vorig seizoen naar de eredivisie gepromoveerde club bijna 84 duizend euro. Xander Czaikowski, algemeen directeur van PEC Zwolle, betreurt het dat zijn club bovenaan de boetelijst staat. Zwolle-supporters benadeelden hun club financieel onder anderen door brandstichting, het aanrichten van vernielingen en het gooien van vuurwerk.

Het is gedrag dat de club volgens Czaikowski met allerlei maatregelen probeert tegen te gaan. "We hebben het afgelopen jaar veel tijd gestoken in onze veiligheidsorganisatie, die is redelijk op de schop gegaan. We hebben een nieuw veiligheidsbeleid geschreven, samen met de supporters. En een gedragscommissie opgesteld. We hopen dat we dit jaar minder straffen krijgen opgelegd en dat onze supporters zich meer zullen gaan gedragen." Kleine clubs hoog op de lijst Opvallend aan de lijst die de NOS publiceerde, en dat merkt Czaikowski ook op, is dat relatief kleinere clubs bovenin de boetelijst te vinden zijn. Van de traditionele drie grote clubs staat alleen PSV in de top-10.

Hoe dat mogelijk is? PEC-directeur Czaikowski zoekt naar een verklaring. "Wij tekenen altijd beroep aan tegen de vooronderzoeken die wij binnen krijgen en wat je dan merkt is dat het weinig tot niets uithaalt. We hebben een aantal keer geprobeerd om juridisch beroep aan te tekenen en zelfs een oud-veiligheidscoördinator uit zijn pensioen gehaald om onze bezwaarschriften te schrijven. Eigenlijk leidt dat tot niets." "Wat ons opvalt, is dat er een aantal strafzaken niet op het lijstje terecht zijn gekomen, waardoor er bij ons de indruk is ontstaan dat grotere clubs het vaker lukt om zich te disculperen (om onder de straffen uit te komen, red.). Ik vermoed dat het ermee te maken heeft dat grotere clubs meer budget hebben voor een betere veiligheidsorganisatie", aldus Czaikowski.

Het uiteindelijke doel moet zijn dat je met z'n allen iets oplost in plaats van dat je alleen maar straffen uitdeelt en boetes oplegt. Czaikowski vindt dat er iets moet veranderen in het bestraffen van clubs

"Als je kijkt naar een club als Feyenoord", gaat Czaikowski verder. "Die club heeft een jurist in dienst die al 29 jaar binnen de voetballerij werkt. Dat hebben wij niet, dus voor ons is het heel lastig een goed verweer te schrijven en lukt het ons zelden om onder een strafmaat uit te komen." Volgens de PEC Zwolle-directeur zijn er meer kleinere clubs in het Nederlandse betaald voetbal die met deze problemen kampen. "We hebben hier al veel overleg over. Het beeld wat ik schets, dat we het gevoel hebben dat we als kleinere clubs een beetje machteloos staan, leeft bij meer clubs." De NOS heeft alle op de KNVB-site gepubliceerde tuchtzaken bij elkaar gebracht en geanalyseerd. In deze tool kun je zien welke boetes clubs hebben gehad: