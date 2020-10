Wekdienst 7/10: Salaris Oranjes besproken • Familie Verstappen aan het woord

De dag begint met aardig wat buien. Later wordt het droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 14 graden en het waait stevig. Morgen weer veel regen en wind; vrijdag is het even iets droger.

Het gaat om een stijging van 20.000 tests per dag ten opzichte van vorige week. Toch zullen de wachtrijen bij de coronatestlijn nog niet direct oplossen. De GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra tests ook te kunnen afnemen in de teststraat. De koepelorganisatie noemt het een mega-operatie.

En dan nog even dit:

Hoe gebruik ik mijn mondkapje nou veilig? En hoe lang duurt nog tot er een vaccin is en we zijn verlost van corona? Deze en veel meer vragen over het coronavirus kwamen gisteren aan bod in Het coronavirus: feiten en fabels; een extra NOS-programma dat voor de zesde keer werd uitgezonden. Hier lees je de antwoorden op jullie vragen terug.

Ook werden er tips gegeven over het dragen van een mondkapje: