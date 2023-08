Hoogland verslaat Australiërs en pakt vierde WK-goud op de kilometer

Jeffrey Hoogland is na de gouden teamsprint op de WK baanwielrennen ook wereldkampioen geworden op de 1 kilometer tijdrit. Hoogland won in een tijd van 58.222.

Het is de derde keer op rij dat de 30-jarige Nederlander wint op de kilometer. Inclusief zijn overwinning in 2018 is het zijn vierde gouden medaille op het onderdeel.

De Brit Joseph Truman was voor eigen publiek de eerste finalist die de kilometer binnen een minuut aflegde. Voor Hoogland aan de beurt was, deden twee Australiërs nog een gooi naar de wereldtitel. Thomas Cornish dook onder de tijd van de Brit, hij klokte 58.822. Goed voor brons.