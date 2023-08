Havik en Van Schip wereldkampioen koppelkoers, Hoogland pakt WK-goud op de kilometer

Jan Willem van Schip en Yoeri Havik zijn wereldkampioen op de koppelkoers. Het Nederlandse duo zorgde voor een enorme stunt op het sterk bezette onderdeel bij de WK baanwielrennen in Glasgow. De koppelkoers is een olympisch onderdeel waar in een wedstrijd over 200 ronden om de tien ronden wordt gesprint voor punten. De race bleef tot de laatste van tweehonderd rondes spannend. In de eindsprint, voor dubbele punten, werd Havik derde. Genoeg voor de wereldtitel. Het zilver ging naar de Britse thuisrijders Mark Stewart en Oliver Wood. Aaron Gate en Campbel Stewart uit Nieuw-Zeeland sprongen met de gewonnen eindsprint over België heen naar het brons. Toplanden op het olympische onderdeel als Italië, Frankrijk en Denemarken visten achter het net.

Youri Havik en Jan Willem van Schip (rechts) - ANP

Het Nederlandse duo liet vanaf de eerste sprint zien dat de samenwerking tot in de puntjes voorbereid was. Havik en Van Schip wisten elkaar bij elke aflossing goed te vinden en timeden hun sprints en aanval perfect. Op driekwart koers sloegen de Nederlanders een gat en pakten een flinke voorsprong. Bij drie sprints op rij gingen de volle punten naar Havik en Van Schip, genoeg om de koppositie over te nemen. Omdat geen enkel land een ronde pakte op het peloton, bleven de verschillen klein. Met vier punten aan de finish bracht Havik het totaal op 37 punten, twee punten meer dan het Nieuw-Zeelandse duo.

De winnende tijdrit van Jeffrey Hoogland op de tijdrit over 1 kilometer op de WK baanwielrennen in Glasgow. - NOS

Jeffrey Hoogland is na de gouden teamsprint op de WK baanwielrennen ook wereldkampioen geworden op de 1 kilometer tijdrit. Hoogland won in een tijd van 58.222. Het is de derde keer op rij dat de 30-jarige Nederlander wint op de kilometer. Inclusief zijn overwinning in 2018 is het zijn vierde gouden medaille op het onderdeel. De Brit Joseph Truman was voor eigen publiek de eerste finalist die de kilometer binnen een minuut aflegde. Voor Hoogland aan de beurt was, deden twee Australiërs nog een gooi naar de wereldtitel. Thomas Cornish dook onder de tijd van de Brit, hij klokte 58.822. Goed voor brons.

Matthew Glaetzer was nog iets rapper dan zijn landgenoot (58.526), maar ook dat was niet genoeg om Hoogland van zijn tweede gouden medaille op deze wereldkampioenschappen te houden. Keirin Hoogland en Glaetzer kwamen elkaar zo'n drie kwartier later weer tegen op de wielerbaan. Na zijn gouden tijdrit plaatste Hoogland zich ook voor de kwartfinales van het keirintoernooi. Hij ging als tweede door achter de Australiër. Sprintkoning Harrie Lavreysen, titelverdediger op de keirin, en Tijmen van Loon plaatsten zich via de herkansingsronde. Lavreysen, wereldkampioen op de team- en individuele sprint, eindigde als derde in zijn heat, die werd gewonnen door de Brit Jack Carlin, maar was in de herkansing wel de sterkste. Bekijk hier een interview met Sir Chris Hoy, die lovend is over Harrie Lavreysen:

Chris Hoy werd zelf elf keer wereldkampioen op de baan. Op zijn 26ste pakte hij zijn eerste wereldtitel. Harrie Lavreysen heeft er op diezelfde leeftijd al dertien te pakken. - NOS

Tijmen van Loon werd laatste in een sterk bezette heat, gewonnen door de Surinamer Tjon En Fa, maar stuntte met een tweede plek in de laatste herkansingsronde. De kwartfinales van het keirintoernooi zijn woensdag (19.01 uur), later op de avond volgen de halve finale en finale. Kopecky domineert puntenkoers Marit Raaijmakers werd zesde op de puntenkoers. De Nederlandse reed aanvallend en streed tot en met de laatste sprint mee om de medailles in een door Lotte Kopecky gedomineerde koers. De Belgische had haar topvorm uit de Tour de France Femmes (tweede achter Demi Vollering) meegenomen naar Glasgow en behaalde met machtsvertoon haar tweede goud op deze WK. Een dag eerder won Kopecky ook de afvalkoers.

Lotte Kopecky - AFP