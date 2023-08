Aanbieders pakketreizen krijgen acht weken om misleidende prijzen aan te passen

De grote aanbieders van pakketreizen in Nederland vermelden prijzen op hun website waarvoor consumenten de reizen niet kunnen boeken. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een controle bij aanbieders van pakketreizen. De aanbieders krijgen acht weken de tijd om de prijzen te verduidelijken, anders volgen er maatregelen.

De ACM voerde een controle uit bij twaalf aanbieders van pakketreizen. Elf van deze bedrijven vermeldden verplichte bijkomende kosten niet juist op hun site. "We willen voorkomen dat consumenten aan het eind van het boekingsproces of zelfs op hun reisbestemming worden geconfronteerd met onverwachte kosten," zegt directeur Edwin van Houten.

De toezichthouder heeft de reisaanbieders een brief gestuurd en daarin uitgelegd waar zij de fout in gaan. Zo moet tijdens het boeken van de reis het totaalbedrag zichtbaar zijn, ook de variabele kosten en lokale heffingen. Verder mogen aanbieders geen 'lokkertjes' tonen op hun site: prijzen waarvoor reizen eigenlijk niet beschikbaar zijn.

Reiskoepel ANVR: in grote lijnen eens

Frank Oostdam, directeur van reiskoepel ANVR, laat in een reactie weten het in grote lijnen eens te zijn met de eisen die de ACM stelt. "We zijn het volledig eens dat we op het moment van boeken goed inzicht moeten geven in alle kosten," aldus de directeur.

Alleen het tonen van lokale heffingen is in zijn ogen een onredelijke eis. "Dan zou je dus alle lokale heffingen, zoals een milieuheffing, in vreemde valuta moeten gaan omrekenen tot een prijs in euro's. Dat is geen doen." Oostdam geeft aan hierover in gesprek te gaan met de ACM.

De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op bedrijven om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het orgaan kan bij een overtreding boetes opleggen.

In 2022 sprak de ACM verhuurders van vakantiehuisjes aan op hun prijsvermelding. Zij moesten daarop inzage geven in alle verplichte kosten.