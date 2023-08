Man die wordt verdacht van foltering van Nederlander opgepakt in Hongarije

De politie in Hongarije heeft een man opgepakt die werd gezocht vanwege de gijzeling en foltering van een Nederlander eerder dit jaar in de Belgische provincie Antwerpen. Dat meldt het Antwerpse Openbaar Ministerie.

De politie trof de verdachte, een 24-jarige Rwandees, vorige week aan in een appartement in Boedapest. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden twee Nederlanders en een Surinamer gearresteerd.

Het slachtoffer, een 37-jarige Nederlander, werd in februari in Eindhoven in een busje geduwd. Niet veel later werd hij zwaargewond aangetroffen in de Belgische grensgemeente Ravels, vlakbij Tilburg. Hij had onder meer snij- en steekwonden en miste een vinger. Vermoedelijk ging het om een vergeldingsactie in het drugscircuit.

De politie vermoedde dat de 24-jarige verdachte naar Hongarije was gevlucht, schrijft Omroep Brabant, omdat de man daar een uitgebreid netwerk had. België heeft Hongarije om de uitlevering gevraagd van de man.