Herdenkingsjaar Watersnoodramp legt museum geen windeieren

Mensen weten het Zeeuwse Watersnoodmuseum steeds beter te vinden. Dat komt volgens de directeur door de vele publiciteit rond de grote herdenking in februari, toen het precies 70 jaar geleden was dat de natuurramp plaatsvond. Het museum in Ouwerkerk ontving dit jaar al 90.000 bezoekers. Tot nu toe lag het recordaantal bezoekers in een heel jaar op 100.000 bezoekers, schrijft Omroep Zeeland. Dat was in 2018. Directeur Siemco Louwerse merkt dat er duidelijk meer interesse is voor de ramp. "Sinds de herdenking komen er veel meer groepen langs. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook uit Vlaanderen. Daar zijn we natuurlijk blij mee."

De Watersnoodramp Dit jaar op 1 februari 1953 was het 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond, de grootste natuurramp van de 20ste eeuw in Nederland. Grote delen van het zuidwesten van het land overstroomden. 1836 mensen kwamen om het leven. Ook tienduizenden dieren overleefden de ramp niet. Hier lees je meer verhalen die gemaakt zijn in het kader van de 70-jarige herdenking.