Nigeriaanse voetbalsters stappen naar spelersvakbond voor hulp bij financieel geschil

De Nigeriaanse voetbalsters hebben de hulp van de internationale spelersvakbond FIFpro ingeroepen in hun financiële geschil met hun nationale bond. De speelsters, die maandag werden uitgeschakeld op het WK door Engeland, eisen dat de bond onbetaalde premies en onkosten betaalt.

"Tijdens het WK hebben de speelsters besloten om gefocust te blijven op de prestaties en geen verklaringen af te leggen. De Super Falcons vinden echter dat het nu tijd is voor de Nigeriaanse voetbalbond om hun toezeggingen na te komen en de openstaande bedragen te betalen", schreef FIFpro in een verklaring. Volgens de vakbond dateren sommige onbetaalde bedragen van 2021.

Gefrustreerd

"Het team is enorm gefrustreerd dat ze de bond voor deze betalingen voor, tijdens en na het toernooi achterna moeten zitten", aldus FIFpro. Nigeria had voor het WK gedreigd om de eerste wedstrijd tegen Canada te boycotten.

Nigeria is niet het enige voetbalteam dat in aanloop naar het WK problemen had met de eigen bond over betalingen. Zo boycotte de Zuid-Afrikaanse ploeg vanwege een financieel conflict de eigen uitzwaaiwedstrijd voor het toernooi.