DJ Casper, van 'Cha Cha Slide', op 58-jarige leeftijd overleden

Het nummer werd eerst alleen opgepikt door een radiostation in zijn thuisstad Chicago, maar daarna volgde de rest van de wereld. In Nederland behaalde Cha Cha Slide de veertiende plaats in de Top 40. In het Verenigd Koninkrijk eindigde het nummer op nummer 1. Later bracht DJ Casper nog de single Oops Up Side Your Head uit, zonder groot succes. Zijn laatste album I Love You verscheen vorig jaar.

In 2016 werd bij Perry Jr. nier- en leverkanker vastgesteld. Volgens ABC News overleed hij gisteren aan de gevolgen daarvan.