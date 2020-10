Los Angeles Lakers bedwingt zenuwen en nadert zeventiende NBA-titel

Los Angeles Lakers heeft de zeventiende titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World (Orlando) het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat (102-96).

De stand in de serie (best-of-seven) is nu 3-1 in het voordeel van de Lakers, die daarmee nog één zege verwijderd zijn van het kampioenschap. Vrijdag is het volgende duel.

De ploeg van LeBron James nam pas in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami. Het duel ging lang gelijk op, waarbij de Lakers steeds een paar puntjes voorsprong namen. Miami kwam in het vierde kwart nog terug tot 83-83 en lag met drie minuten te spelen maar twee punten achter.

Na een misser van Jimmy Butler en een driepunter van Kantavious Caldwell-Pope was het verschil definitief gemaakt. "Beide teams waren zich van de grote belangen bewust. Iedereen vocht voor elke bal", merkte James.

'Klus nog niet geklaard'

Zelf was de sterspeler van de Lakers goed voor 28 punten, Anthony Davis maakte er 22. Bij Miami Heat was Butler ondanks zijn cruciale misser nog goed voor 22 punten, eentje meer dan zijn ploeggenoot Tyler Herrero.

"We weten wat er op het spel staat. De klus is nog niet geklaard. We hebben nu een extra vrije dag en moeten scherp blijven", besloot James.