Haagse kinderen die onwel raakten, aten thuis snoepjes met THC

De kinderen in Den Haag die zaterdag onwel werden bij het buitenspelen, hadden daarvoor snoepjes gegeten waarin THC zat. Dat heeft de Haagse politie bekendgemaakt. THC zit onder meer in cannabis.

Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat de kinderen de stof in het bloed hadden. De kinderen vertelden de politie dat ze voordat ze naar buiten gingen bij iemand thuis snoepjes hadden gegeten. Kort daarna werden ze duizelig en kregen ze hoofdpijn.

De kinderen zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. De snoepjes lagen bij een van de kinderen thuis en zijn onderling gedeeld. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders de kinderen snoepjes heeft gegeven. Het bezit ervan is niet strafbaar. Het onderzoek is daarom afgesloten.

Geen koolmonoxide

Hulpdiensten in Den Haag kregen zaterdag om 18.50 uur een melding dat mogelijk koolmonoxide was vrijgekomen in een woning. Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om vijf kinderen uit twee gezinnen die onwel waren geworden. Ze zijn door de brandweer naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Later is een zesde kind met dezelfde klachten naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning is geen koolmonoxide gemeten. Bij twee kinderen werd een speekseltest afgenomen om na te gaan of ze drugs hadden gebruikt. Bij een van hen was de uitslag positief.