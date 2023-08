Zwitserland prolongeert wereldtitel gemengde estafette, geen medaille Nederland

De Zwitserse wielerploeg heeft voor het tweede jaar op rij de wereldtitel gemengde estafette veroverd. Nederland, dat in 2019 nog goud pakte en in 2021 zilver, eindigde net als vorig jaar niet op het podium en werd zevende.

Het was eerst de beurt aan de mannen en hun kilometers over de Schotse wegen verliepen niet vlekkeloos. Ze kwamen meerdere lastige bochten tegen, waar vooral Hoole het moeilijk mee had.

Hoole in de hekken

De 24-jarige Hoole reed halverwege, op een steil stukje, al bijna de hekken in, maar wist toen nog net overeind te blijven. Even later lag hij alsnog in de hekken. Zijn fiets lag in de kreukels, hij zelf kon wel verder. "Dan baal je wel even. Het is een stomme fout", erkent Hoole na de finish.

Van Emden en Van Dijke hadden in het vervolg echter niks meer aan Hoole en stoomden samen door. Een toptijd zat er echter niet meer in. Aan de finishstreep waren ze bijna achttien seconden langzamer dan de Fransen, die op dat moment de snelste tijd hadden.