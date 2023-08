NKBV: beginnende bergwandelaars regelmatig niet goed voorbereid op pad

Beginnende bergwandelaars gaan regelmatig onvoldoende voorbereid op pad. Dat zegt de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) in de Volkskrant.

Onder andere door corona hebben veel (jongere) mensen het bergwandelen ontdekt, licht directeur Robin Baks toe in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is natuurlijk fantastisch", zegt hij. "Alleen vraagt wandelen in de bergen om een goede voorbereiding. Een rondje wandelen in Nederland is toch iets anders dan bergwandelen. Dat wordt vaak onderschat."

Zo gaan mensen te laat op pad en lopen ze daardoor tijdens de heetste uren van de dag. Of ze beginnen te laat met afdalen. "Op het moment dat het duister inzet en je weet niet goed de weg, dan heb je zomaar een probleem te pakken." Naar boven is volgens Baks over het algemeen een stuk makkelijker dan afdalen.

Bergreddingen

Bergwandelaars worden ook vaak verrast door het weer. Baks noemt extreme regenval of sneeuw in de zomer, waaraan volgens hem te zien is dat weertypes veel veranderlijker zijn geworden de afgelopen jaren. "Het zijn allemaal verschillende soorten weer die tot onaangename situaties kunnen gaan leiden."

"Onweer en zware regenval zijn het gevaarlijkst", zegt hij. "Meestal ook gecombineerd met harde wind. Paadjes die normaal gesproken probleemloos te lopen zijn, veranderen opeens in stroompjes of riviertjes. Bij veel neerslag kan er ook steenslag ontstaan."

De NKBV ziet dat mensen vaker in de bergen vast komen te zitten en er meer reddingsoperaties op touw worden gezet. Dat komt volgens hem doordat er meer mensen de bergen in gaan, maar ook doordat mensen eerder dan vroeger bellen om hulp.