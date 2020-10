Kamer debatteert twee dagen over nieuwe coronawet

De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer - ANP

Hoe leg je maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vast in een nieuwe wet? Daar gaat de Tweede Kamer twee dagen over in debat: vandaag en morgen staan in het teken van de nieuwe coronawet, die de noodverordeningen vervangt. Je kunt het debat vanaf 10.15 uur live volgen op NOS.nl en op NPO Politiek. Partijen bereikten vorige week na lang onderhandelen een akkoord over die wet. Nu worden alle coronamaatregelen om het virus tegen te gaan via noodverordeningen geregeld, maar het kabinet wil een nieuwe, tijdelijke wet om dat te doen. De voorstellen waar het kabinet mee kwam kregen veel kritiek, zowel buiten als in de Kamer, daarom werkten coalitiepartijen en oppositiepartijen samen aan alternatieve voorstellen. Kamer kan noodmaatregelen terugdraaien Zo kwamen ze overeen om een verlaging van de coronaboete van 390 naar 95 euro in de wet op te nemen. De maximumgevangenisstraf op het overtreden van afstandsregels of een samenscholingsverbod werd verlaagd van een maand naar twee weken. Ook is afgesproken om geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen in de wet op te nemen en blijft de wet maximaal drie maanden van kracht, in plaats van zes maanden. Ook trok de Tweede Kamer meer macht naar zich toe. In noodgevallen kan het kabinet maatregelen doordrukken, maar de Kamer houdt de mogelijkheid dat binnen een week weer terug te draaien.

Alle maatregelen die nu gelden, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het opleggen van boetes bij overtredingen, zijn genomen op basis van noodverordeningen. De minister van Volksgezondheid geeft opdrachten aan de voorzitters van de veiligheidsregio's en die voeren ze uit. Het kabinet wil dat veranderen via deze tijdelijke wet. Want in een crisis moet je snel kunnen schakelen, is het idee, en dan moet de juridische basis daarvoor duidelijk zijn. In de nieuwe wet staat dat bewindspersonen van Volksgezondheid, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken samen met collega's "algemeen bindende" voorstellen kunnen doen.