Sneijder voorlopig niet in technische staf van Ajax: 'Gesprekken on hold'

Wesley Sneijder komt voorlopig niet in de technische staf van Ajax. "We hebben de gesprekken met hem even on hold gezet", zei trainer Maurice Steijn dinsdag tijdens de Open Dag van de Amsterdammers tegen ESPN.

Steijn liet weten dat hij nog altijd openstaat voor een samenwerking met de recordinternational van Oranje. "Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma's gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven. We komen er bij hem op terug, absoluut. En kijken dan in welke vorm we het gaan gieten."

Overleg met F-side

De Amsterdamse club en Sneijder zaten eerder deze zomer om de tafel om een terugkeer van de oud-speler te onderzoeken. Dat leidde tot kritiek bij veel fans, omdat de geboren Utrechter een aantal jaar geleden in een video zei dat hij meer met FC Utrecht had.