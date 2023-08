Marokkaanse stunt blijft uit: oppermachtig Frankrijk naar kwartfinales

De Fransen waren toen nog niet uitgeraasd. Weer drie minuten later was het namelijk weer raak. Al kreeg Frankrijk nu wel hulp van de Marokkaanse verdediging. Nesryne El Chad leverde de bal in het eigen strafschopgebied, waarna Eugénie Le Sommer vrij kon inschieten.

Vijf minuten later verdubbelden de Fransen de voorsprong. Opnieuw met een fraaie goal. Kenza Dali speelde een hoge bal met de hak door op Diani en kreeg de bal terug. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot ze via de binnenkant van de paal raak.

