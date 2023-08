Weer grote chipfabriek naar Duitsland, Nederlandse NXP bouwt mee

De Taiwanese chipfabrikant TSMC gaat een nieuwe fabriek bouwen in Duitsland. Op de productielocatie in Dresden moeten vanaf 2027 vooral chips voor de auto-industrie worden gemaakt. Met de bouw is zo'n 10 miljard euro gemoeid.

TSMC is de grootste chipfabrikant ter wereld. Het bedrijf krijgt een belang van 70 procent in de nieuwe fabriek. Bosch, Infineon en de Nederlandse chipmaker NXP bouwen mee en krijgen ieder een belang van 10 procent.

European Chips Act

Europa wil een steviger positie op de wereldwijde chipmarkt en minder afhankelijk worden van fabrikanten buiten het continent. Vorige maand nam het Europees Parlement een wet aan die de voorwaarden daarvoor regelt.

Met de European Chips Act is er meer geld voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en ook zijn de regels voor het geven van staatssteun aangepast. Het is nu eenvoudiger om miljarden overheidsgeld te stoppen in de bouw van Europese chipfabrieken.

In deze video legt economie-verslaggever Nik Wouters uit wat Europa nog meer van plan is op chipgebied: