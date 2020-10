D66 en PvdA: stembureaus twee weken eerder open voor verkiezingen

D66 en PvdA willen dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onderzoekt of in sommige gemeenten stembureaus volgend jaar al twee weken voor de verkiezingen open kunnen. Vooral op plekken waar grote drukte wordt verwacht moet gekeken worden of stemlokalen eerder open kunnen dan op de verkiezingsdag. D66 en PvdA vrezen dat veel kiezers anders uit angst voor drukte niet zullen gaan stemmen.

De partijen realiseren zich dat voor hun plan veel extra vrijwilligers nodig zijn, dat het duurder is en de organisatie meer voeten in de aarde heeft, maar ze doen een beroep op de minister om toch te kijken wat mogelijk is.

Vorige week liet Ollongren juist weten dat er al veel meer vrijwilligers nodig zijn dan anders: zeker 70.000. Overdag is behoefte aan 40.000 mensen op de stembureaus en voor de verkiezingsavond worden 30.000 tellers gezocht. Daarnaast zijn er nog reserve-stembureauleden nodig, voor het geval er leden met coronaklachten thuis moeten blijven, zo schreef ze in antwoord op Kamervragen.

Meer gelegenheid

Wat D66 en PvdA betreft gaat het dus om drukke steden en plekken waar mensen uit angst voor drukte zouden kunnen wegblijven. "Het gaat er ook niet om om alle stembureaus in het land twee weken lang hele dagen open te doen", zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

"Maar het zou op sommige plekken wel kunnen helpen om twee weken lang op een aantal tijdstippen meer gelegenheid te creëren om te stemmen." Vooral voor mensen die minder mobiel zijn of een kwetsbare gezondheid hebben kan dat van groot belang zijn, aldus Kuiken.

De kosten van het plan zijn nog niet in kaart gebracht, maar het is volgens de twee partijen niet de bedoeling dat gemeenten voor de kosten opdraaien. Als het aan PvdA en D66 ligt, zet het Rijk er geld voor opzij.

Nieuwe wegen

D66-Kamerlid Paternotte wijst erop dat andere landen Nederland al voor gingen. "Nieuw-Zeeland heeft zo'n 'early voting-systeem': bijna de helft van de kiezers stemt daar al voor de verkiezingsdag. En in sommige staten in Amerika zijn de stembussen voor de presidentsverkiezingen nu al open."

Onduidelijk is nog hoe andere partijen en de minister tegen het plan aankijken. D66 en PvdA hopen op veel steun, het is volgens hen van belang om "naar nieuwe wegen te zoeken om voor zoveel mogelijk mensen de drempel om te stemmen te verlagen".