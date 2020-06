'De coronacrisis legt de kansenongelijkheid onder scholieren bloot'

In de serie Doorwerkers publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette eerder In de frontlinie. We volgden toen alleen medisch personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen hun verhaal. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Ismail Aghzanay, leraar Engels aan het Rotterdam Design College.

"Als ik mijn leerlingen vraag hoe het met ze gaat, dan zeggen ze dat ze echt heel graag willen dat de school weer opengaat. Ik geloof oprecht dat dit niet te maken heeft met hun achtergrond of in welke wijk ze opgroeien. Leerlingen zien school ook als een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar hun vrienden ook zijn. Als dat opeens stopt, is het lastig.

Ik geef Engels aan derde- en vierdeklassers op het vmbo. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen fysiek onderwijs meer gegeven mag worden, doe ik dat nu online. Via Microsoft Teams plan ik een les in en stuur ik de klas een reminder.

De leerlingen aan wie ik les geef hebben potentie en veel kwaliteiten, maar die worden belemmerd door de beperkte materialen waarover zij beschikken. Sommigen hebben geen laptop, geen goede internetverbinding of wél een laptop, maar geen webcam. Andere leerlingen groeien op in gezinnen met veel jonge broertjes en zusjes. Je hoort ze dan zeggen: 'Stil eens, ik kan de les niet volgen'.

En leerlingen schamen zich hiervoor. Ik heb een leerling die altijd heel gemotiveerd is en alles op alles zet om goede cijfers te halen, maar haar laatste opdracht had ze niet ingeleverd. Ik vroeg haar waarom niet. Daar draaide ze omheen, maar toen ik het haar nogmaals vroeg, gaf ze toe dat ze geen laptop had. 'Sorry', zei ze. Ze verontschuldigt zich voor iets waar ze helemaal niets aan kan doen.

Het is op zo'n moment echt roeien met de riemen die je hebt. Per individu zoek ik naar een (creatieve) oplossing, zodat de leerling wel gewoon mee kan doen. Een aantal leerlingen moest een opdracht maken, maar kon die niet uploaden via het schoolsysteem. Ik heb ze toen gevraagd om de opdracht en hun inloggegevens naar mij te mailen, zodat ik het voor ze kon inleveren.

Ik help graag waar het kan, maar eigenlijk vind ik dat de overheid ieder gezin moet voorzien van de basismiddelen. Dan heb ik het over een goede internetverbinding en een laptop. Deze crisis legt de kansenongelijkheid in het onderwijs echt bloot. Hierdoor bouwen leerlingen niet alleen een achterstand op, maar het gaat ook ten koste van hun zelfvertrouwen.

Het is nu meivakantie, maar ik ben toch hier en daar aan het werk. Leerlingen fysiek bijstaan is moeilijk nu, maar een belletje of appje helpt wel. Je probeert als docent ook het maximale eruit te halen.

Gelukkig kun je het tijdens de online lessen ook gezellig maken. Ik maak tijdens mijn lessen ook grapjes en leerlingen maken grapjes over mij. Achteraf sturen leerlingen in de groepsapp dat ze de klas zo missen en niet kunnen wachten tot ze elkaar weer zien. Het is niet de meest ideale situatie, maar we maken er het beste van."