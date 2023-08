'Zeker tien Syrische militairen gedood bij aanval door IS'

Strijders van terreurgroep Islamitische Staat hebben bij een aanval in Noord-Syrië zeker tien militairen gedood. Dat meldt een Britse mensenrechtenorganisatie die de situatie in Syrië monitort.

Volgens het bericht hebben gewapende IS-strijders een aantal checkpoints bestormd bij de stad Raqqah. Ze beschoten legervoertuigen en staken die ook in brand. Zes soldaten raakten gewond, een aantal van hen verkeert in kritieke toestand.

In Syrische staatsmedia wordt geen melding gemaakt van de IS-aanval. De terreurganisatie heeft de aanslag vooralsnog niet opgeëist via een van zijn propagandakanalen.

200 militairen gedood

Dit jaar zouden tot nu toe zo'n 200 militairen van het Syrische leger zijn gedood bij aanslagen door IS. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) concludeert dat op basis van eigen onderzoek. De organisatie baseert zich op openbare bronnen, zoals sociale media en een netwerk van plaatselijke bewoners.

In de woestijn van Syrië zijn in 2023 volgens het SOHR zo'n 150 burgers gedood door Islamitische Staat. Naar verluidt twintig IS-terroristen zijn gedood door het Syrische leger of bij bombardementen door het Russische leger. Dictator Assad is een militaire bondgenoot van president Poetin.

IS had jarenlang grote delen van Irak en Syrië bezet. Tegen 2019 had het al deze gebieden verloren. De terreurorganisatie is enerzijds teruggedrongen door een westerse coalitie die Syrische oppositiegroepen vanuit de lucht steunde. Anderzijds bevocht ook het regeringsleger IS met behulp van Russische luchtsteun.