Maand cel en werkstraf voor acteur Thijs Römer voor online misbruik

Acteur Thijs Römer is veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor het online misbruik van drie minderjarige meisjes tussen 2015 en 2017. Het vonnis is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie: dat eiste twee weken geleden een werkstraf van 240 uur en 90 dagen cel, waarvan 89 dagen voorwaardelijk.

Römer (44), bekend van films en series als Alles is familie, Moordvrouw en Grijpstra & De Gier, kwam vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij 14 was. Daarna meldden zich ook twee andere jonge vrouwen. Een van hen zou hij een figurantenrol beloofd hebben in ruil voor naaktfoto's. Alle slachtoffers waren tussen 14 en 16 jaar oud toen het misbruik plaatsvond.

Tips over masturberen

Tijdens de rechtszaak bleek vorige maand dat Römer tussen 2015 en 2017 in online chatgroepen zat met jonge meisjes, vooral fans van de acteur. Hij voerde seksueel getinte gesprekken met tenminste drie van hen, en gaf ze onder meer tips over hoe ze moesten masturberen. Ook stuurde hij ze foto's van zijn geslachtsdeel op, en vroeg hij de meisjes om naaktfoto's van zichzelf. Om die laatste reden werd Römer ook vervolgd voor het bezit van kinderporno.

Römer zei tijdens de zitting twee weken geleden dat hij niet in die chatgroepen had moeten zitten, en dat hij geen seksuele gesprekken met hen had moeten voeren. Over een 14-jarig slachtoffer zei hij: "Ik heb niet in het oog gehad dat ik veel ouder was en dat ik bovendien een bekende acteur was en zij een fan van mij."

'Mijn seksualiteit is door jou gevormd'

Hij ontkende echter dat hij zijn slachtoffers gedwongen had tot het sturen van naaktfoto's. Zijn advocaat zei tijdens de zitting dat zij "hem stalkten en verleidden met uitdagende berichtjes."

De slachtoffers zeiden vorige maand in de rechtbank in Assen dat zij zich wel onder druk gezet voelden, omdat ze zo jong waren en opkeken tegen de acteur. "Ik was 14, Thijs", zei een van hen in een verklaring. "Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto's en video's te sturen, maar dat is het niet. Na ons contact heb ik jarenlang onder toezicht gewoond, ik heb nare seksuele ervaringen gehad. Dat is niet jouw schuld, maar het is wel bij jou begonnen."

Een van de slachtoffers las haar verklaring voor in de rechtszaal, de anderen deden dat achter gesloten deuren of via een advocaat: