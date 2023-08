Bij Van Schip hangt inspiratie aan de muur: ‘De worsteling van Obree herken ik'

Vanavond doet Van Schip in Glasgow, de achtertuin van Obree, samen met Yoeri Havik een gooi naar de wereldtitel op de koppelkoers. Ze kunnen lezen en schrijven met elkaar. Toch was het niet zeker dat Van Schip de koppelkoers zou mogen rijden.

"We hebben lang een artikel uit de Volkskrant over hem op de wc gehad. Daarin vertelde hij dat hij veel moeite heeft gehad met acceptatie van wie hij is en wat hij deed. Dat hij zelfmoordpogingen heeft ondernomen. En dat hij uiteindelijk wel gewoon wereldkampioen is geworden en dat werelduurrecord heeft behaald. Later hebben ze die houding van hem nog getest in de windtunnel en nog steeds blijkt dat megasnel. Dat vind ik heel cool."

Dat Obree een plek moest krijgen in hun Wageningse huis was een ingeving van Van Schip en huisgenoot Taco van der Hoorn. Van der Hoorn woont inmiddels in Andorra, maar de foto hangt nog steeds. "Ik weet niet eens superveel over Obree", bekent Van Schip.

Het interview is nooit uitgezonden. Van Schip heeft de beelden wel. "Soms laat ik het zien aan mensen. Sommigen zeggen: dit is vet, dit is cool. Maar er zijn ook mensen die raar gaan doen. Mensen willen veilig blijven. Het is misschien mooi als ik mezelf kwetsbaar toon, maar het geeft heel veel gezeik."

Na afloop brak Van Schip voor de camera van de NOS. Hij vertelde over de zwaarste fase uit zijn leven, over de druk van anders zijn, over momenten dat hij er niet meer wilde zijn. De tranen kwamen en bleven komen.

Eind vorig jaar reed Havik zesdaagsen met niemand minder dan Dylan van Baarle. En bij de EK in Grenchen, in februari, was Vincent Hoppezak zijn partner. Van Schip reed in Zwitserland het omnium. Hij stond na drie onderdelen eerste, maar viel uiteindelijk van het podium.

Van Schip spreekt zoals veel mensen hem kennen. Intelligent en intuïtief, in een hoog tempo, waarbij hij moeiteloos strooit met metaforen en straattaal. Maar zodra het over Obree gaat, beginnen zijn ogen te stralen.

Manisch depressief

Graeme Obree (57) was twee keer houder van het werelduurrecord en werd ook twee keer wereldkampioen achtervolging op de baan, in 1993 en 1995.

Dat deed hij op een zelfgebouwde fiets (Old Faithful genaamd) met een opvallend klein stuur, waardoor hij als een alpineskiër over zijn stuur kon hangen. Voor het buitengewoon smalle bracket gebruikte hij lagers uit een oude wasmachine.

Obree was in 1993 degene die het record uit 1984 van Francesco Moser uit de boeken reed. Hij reed op een tijdelijke wielerbaan in schaatsstadion Vikingskipet in Hamar 51,569 kilometer. En dat nog geen 24 uur na een eerste mislukte poging. Een week later al nam zijn Engelse rivaal Chris Boardman het record over.

Obree was lang getrouwd met Anne en heeft twee zoons. In 2010 vertelde Obree dat hij manisch depressief is en in die tijd worstelde met zijn homoseksualiteit. Inmiddels is hij gescheiden van zijn vrouw.