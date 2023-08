Van de Ven van Wolfsburg naar Spurs; Volendam krijgt zeven miljoen

Micky van de Ven gaat definitief naar Tottenham Hotspur. De 22-jarige verdediger van Jong Oranje tekent voor zes jaar in Londen en speelde tot deze zomer bij VFL Wolfsburg. Daarvoor kwam hij uit voor Volendam.

Voor die club debuteerde hij in 2019 in het betaald voetbal. Dat was toen nog in de eerste divisie. In 2021 maakte hij de overstap naar Wolfsburg. Daar maakte hij vooral het laatste seizoen indruk.

De centrale verdediger wordt naar verluidt voor meer dan veertig miljoen overgenomen. FC Volendam houdt miljoenen over aan de toptransfer. De nummer 14 van het afgelopen seizoen bedong bij de verkoop van de jeugdinternational aan VfL Wolfsburg een doorverkooppercentage van 15 procent over de winst bij een volgende transfer.