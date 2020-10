PSV pakt uit met verrassende transfers: 'Kaufhaus PSV, dat klinkt wel'

Mario Götze juicht in het shirt van PSV - PSV

"Wat is het Duitse woord voor uitverkoop? Ausverkauf ofzo? Kaufhaus PSV, dat klinkt wel... De Duitse Lotto eindigde vroeger altijd met de woorden: aber alles ohne Gewähr (maar alles zonder garantie). En zo is het nu ook." NOS-verslaggever Joep Schreuder heeft met verbazing de handelingen van PSV gevolgd op de slotdag van de transfermarkt. Na Adrian Fein en Marco van Ginkel werd als klapper ook nog voormalig WK-held Mario Götze binnengehaald. Eerder versterkten de Eindhovenaren zich al met Philipp Max, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Yvon Mvogo en Vincent Müller. Daarnaast vertrokken er zeven spelers, onder wie Sam Lammers en Bruma. Schmidt laat Duitse wind waaien Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad was de eerste die de komst van Götze kon melden. "Dit had bijna niemand voorzien. Er is natuurlijk een Duitse wind gaan waaien met Roger Schmidt als trainer, dat zal niemand zijn ontgaan." Beluister hieronder een interview met Rik Elfrink.

Schreuder: "PSV legt zijn lot wel erg veel in handen van Schmidt. Maar dat moeten ze zelf weten, hij heeft zijn contacten. In alle opzichten wordt nu de Duitse kaart gespeeld. Alle ballen op Schmidt." Is dat een verkeerde keuze van PSV? "Nou, slagvaardigheid is altijd goed. Er staan gigantisch veel wedstrijden op het programma de komende drie weken. Het is goed als de concurrentiestrijd toeneemt. Bovendien toont dit ambitie", vindt Schreuder. "Misschien onderschatten we hem een beetje in Nederland", vult Elfrink aan. "In Duitsland is Schmidt een grote naam en dat wordt steeds duidelijker. Duitse spelers vinden het interessant om onder hem te spelen, omdat hij een bepaald soort voetbal speelt."

Roger Schmidt, trainer van PSV - AFP

Elfrink gaat verder: "Götze was een buitenkansje voor PSV. Heel eerlijk: hij is natuurlijk wel een beetje op z'n retour, maar met 28 jaar nog niet aan het einde van zijn carrière. Misschien beleeft hij onder Schmidt wel een 'revival'. De eredivisie is wel een competitie waarin hij kan excelleren." En de eigen jeugd? Met Memphis Depay, Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren zette PSV de laatste jaren in op de eigen jeugd, maar daar lijkt nu even geen ruimte voor te zijn. Elfrink: "Onder Schmidt is het beleid: prijzen winnen. Hij zal gewoon de beste elf opstellen. Met spelers als Götze wil Schmidt dit jaar oogsten. Het is echt geen overgangsjaar voor PSV. Vorig jaar was dramatisch, dat wil men niet meer meemaken hier." Schreuder is benieuwd hoe het uitpakt: "Ik was bij Rosenborg-PSV en daar leek het net een team te worden. Nu moet alles weer in elkaar passen. Van Ginkel en Götze hebben weinig tot niets gespeeld. Ajax ligt hier niet wakker van. Die hebben Davy Klaassen gehaald en weten precies wat ze aan hem hebben."