Thuiswerkbedrijf Zoom haalt eigen personeel terug naar kantoor

Het Amerikaanse bedrijf Zoom, dat een grote rol speelde in het thuiswerken in coronatijd, verplicht zijn personeelsleden die in de buurt wonen om weer minstens twee dagen per week op kantoor te komen werken.

De naam van het bedrijf werd tijdens de coronapandemie een werkwoord: zoomen. Wereldwijd werden dagelijks zoommeetings gehouden, videovergaderingen. Scholen draaiden op videocontact en ook families en vrienden die elkaar niet konden ontmoeten, zoomden met elkaar.

Het bedrijf pleit nu voor hybride werken, deels thuis en deels op kantoor. Dat geldt in ieder geval voor medewerkers die niet meer dan 80 kilometer van het kantoor wonen. Zoom denkt dat het beter is om op kantoor te werken voor de effectiviteit, bijvoorbeeld om innovaties door te voeren en voor service aan gebruikers.

Zoom staat niet alleen in die visie. De afgelopen maanden lieten Google, Amazon en Disney het volledig thuiswerken al los en ook het Witte Huis vraagt zijn personeel om weer vaker aanwezig te zijn, weet CNN uit een interne mail. Dat zou effectiever zijn en ook speelt mee dat er volgend jaar verkiezingen zijn.

Flexibiliteit

In de VS werkte in juli zo'n 12 procent van de mensen volledig thuis, terwijl 29 procent deels op kantoor en deels thuis werkte, blijkt uit maandelijks onderzoek van Stanford University naar thuiswerken. Dat komt overeen met de statistieken in het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland werkte in 2022 nog 45 procent van de mensen gedeeltelijk thuis. Voor de pandemie was dat zo'n 37 procent.

Eerder ontdekte Stanford dat er veel meer thuis wordt gewerkt in landen waar Engels wordt gesproken dan in Azië en Europa. Werknemers pleiten voor meer flexibel werken dan werkgevers wenselijk vinden.

Zoom zei eerder dat personeel onbeperkt kon thuiswerken. Het techbedrijf had begin dit jaar wereldwijd zo'n 8400 werknemers, van wie de helft in de VS, maar schrapte in februari 1300 banen. De vraag naar de diensten van het bedrijf nam af na de piek in coronatijd.