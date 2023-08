Tien mensen aangehouden op start- en landingsbaan vliegbasis Volkel

De marechaussee heeft vanochtend tien mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel. De verdachten waren over het hek geklommen en op de start- en landingsbaan gaan zitten.

Het tiental kon worden aangehouden door beveiligers en zijn overgedragen aan de marechaussee. Volgens een woordvoerder van de marechaussee heeft het vliegverkeer geen last gehad van de actie. Het is nog niet duidelijk hoe de verdachten over het hek waren geklommen.

Sinds gisteren wordt er bij de vliegbasis gedemonstreerd tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Het is al lang een publiek geheim dat Amerikaanse atoomwapens in Volkel worden opgeslagen, maar de Nederlandse regering heeft dat nooit bevestigd. Volgens Omroep Brabant waren er gisteren zo'n zestig demonstranten bij de basis aanwezig.

De woordvoerder kon niet met zekerheid bevestigen dat de aangehouden mensen deel uitmaken van de groep demonstranten. "Onderzoek moet dat nog uitwijzen, maar de arrestanten liepen met spandoeken en stoepkrijt op de landingsbaan. Dat zegt wellicht iets."