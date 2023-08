Colombia ten koste van Jamaica naar kwartfinales, Engeland volgende tegenstander

Colombia heeft de laatste acht op het wereldkampioenschap voetbal bereikt. Het versloeg Jamaica in een pas na rust aantrekkelijk duel met 1-0 en treft in de kwartfinales het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Beide ploegen schuwden de duels niet en het spel lag in de eerste helft dan ook talloze keren stil na kleine overtredingen. Het sterkere Colombia was gevaarlijk bij spelhervattingen en met voorzetten. Jorelyn Carabali kreeg de beste kans, maar schoot uit de draai ver over.

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app. Later vandaag speelt Frankrijk tegen Marokko (13.00 uur, voorbeschouwing start 12.30 uur). Op vrijdag 11 augustus speelt Oranje (03.00 uur) de kwartfinales (voorbeschouwing op televisie begint om 2.30 uur).