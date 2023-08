BKR wil tijdelijk schulden schrappen na bankroet schuldenbedrijf

Consumenten die door een schuld bij de failliete schuldhandelaar Direct Pay Services (DPS) problemen hebben bij het afsluiten van een nieuwe lening krijgen binnenkort hulp. Schuldenregister BKR wil de registratie van de schulden tijdelijk uit het register halen.

Sinds het faillissement van DPS kunnen de consumenten over hun schuld met geen mogelijkheid in contact komen met het bedrijf, ook niet als die inmiddels is voldaan. Sommigen klanten lopen daarbij tegen problemen aan. Volgens het FD konden verschillende consumenten door hun DPS-schuld geen nieuwe financiering krijgen, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis.

Het BKR wil de 21.000 schulden die DPS heeft geregistreerd, tijdelijk uit het register te halen en is daarover in gesprek met banken, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën. Als er overeenstemming wordt bereikt, verdwijnen de schulden binnen enkele weken tijdelijk uit het register.

Telefoonwinkel en webwinkel

DPS was een grote partij rond het opkopen van schulden. Het bedrijf kocht vorderingen over van telefoonbedrijven en webwinkels en probeerde de hoogte van het bedrag op te krikken door een dagvaarding te sturen en rentes door te voeren.

In april werd het bedrijf failliet verklaard en sindsdien kunnen consumenten met schulden nergens terecht voor vragen. Volgens de curator is de administratie van het bedrijf een puinhoop. "Ik heb net de administratie gekregen, een enorme hoeveelheid data van 13 terabyte", zegt curator Jeroen Princen. "Ik ben er maanden mee bezig geweest om überhaupt die data te krijgen."

De curator zoekt naar een partij die de schuldvorderingen wil overnemen. Hij roept consumenten op om zich niet bij hem te melden, omdat hij ook niet weet wat de status van hun schuld is.

Ook in het faillissementsverslag doet hij die oproep aan consumenten: "De curator kan, bij gebrek aan wetenschap, vragen van consumenten over hun schulden en aan wie ze moeten betalen nu niet beantwoorden. Het heeft derhalve geen zin om de curator daarover te mailen, te bellen of anderszins te contacten."

Veel te hoge incassokosten

Slechts een klein deel van alle schulden van DPS staan in het schuldenregister van BKR. In totaal heeft het bedrijf 350.000 vorderingen op particulieren.

Volgens Dynamiet Nederland, een bedrijf dat mensen helpt om van hun BKR-registratie af te komen, rekende DPS veel te hoge incassokosten. "Veel mensen zijn het niet eens met de vorderingen van DPS", zegt directeur Deepak Thakoerdien. "Het gaat vaak om kleine bedragen die mensen jaren geleden vergeten zijn te betalen en dan worden ze jaren later opeens geconfronteerd met een relatief hoge schuld."

Hij vindt het slecht dat mensen nu niet weten bij wie ze zich moeten melden met vragen over hun schuld. "Wie neemt nu verantwoordelijkheid voor die vorderingen? De curator doet dat niet. Hoe kunnen mensen dan straks een gezonde discussie voeren over hun vordering?"

De Rabobank had ruim 22 miljoen euro aan DPS uitgeleend. Daarmee is de bank de grootste schuldeiser, blijkt uit het faillissementsverslag.