Steeds meer uitbuiting van minderjarige migranten in Amerikaanse industrie

Ze moeten overdag naar school en werken 's nachts in de fabriek: steeds vaker worden in de Verenigde Staten kinderen en tieners ingezet voor gevaarlijk werk. Onlangs stierven nog drie minderjarigen die werkten onder gevaarlijke omstandigheden. Is kinderarbeid op zijn retour in Amerika?

Inspecteurs van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid troffen de afgelopen maanden meer dan 4500 kinderen aan die werk deden dat ze niet mochten doen en te veel uren maakten, bijvoorbeeld bij fastfoodketens. Ook vonden inspecteurs begin dit jaar meer dan honderd kinderen die illegaal werkten tussen gevaarlijke apparatuur in slachthuizen.

Magaly Licolli strijdt voor de rechten van personeel in de pluimveeindustrie van Arkansas, een staat in het zuiden van de VS. Ze wijst naar een kipverwerkingsbedrijf waar twee werkende kinderen werden aangetroffen. "De kinderen waren jonger dan 15 jaar. Ze maakten 's nachts het slachthuis schoon en daarbij gebruikten ze gevaarlijke chemicaliën."

Kwetsbare groep

Sinds 2015 is het aantal overtredingen van kinderarbeidswetten bijna verdrievoudigd. Hulporganisaties zien een verband met het aantal minderjarige migranten dat zonder ouders naar de VS kwam. Vorig jaar waren dat er 130.000, drie keer zoveel als vijf jaar geleden.

Licolli is bezorgd over de situatie van deze kwetsbare groep. Veel migranten in de regio zijn afhankelijk van het werk in de fabrieken: ze spreken vaak geen Engels en hebben soms geen verblijfsvergunning. De grote vleesverwerkers hebben veel macht over de regio. "De bedrijven hebben een grote politieke lobby, waardoor niemand zich tegen hen uit durft te spreken", vertelt ze.

In Springdale, in het noordwesten van Arkansas, zitten tal van grote vleesverwerkers. De stad heeft de bijnaam Poultry Capital of the World. Licolli ziet hoe de multinationals misbruik maken van kwetsbare minderheden. "Arkansas is een van de armste staten van de VS en we hebben twee van de machtigste bedrijven in de VS. Ze profiteren van de armoede en de uitbuiting van de bevolking."

Nieuwe wetgeving

Per staat gelden er andere regels over de omstandigheden waaronder kinderen en tieners mogen werken. Behalve in de agrarische sector mag niemand jonger dan 14 jaar werken. Ook mogen minderjarigen geen zwaar werk doen, of nachtdiensten draaien. Naar aanleiding van de onderzoeken zei president Biden dat hij hard ging optreden tegen misstanden op het gebied van kinderarbeid.

Maar in conservatieve staten gebeurde het tegenovergestelde: in meer dan tien staten zijn er wetsvoorstellen ingediend die de arbeidsomstandigheden voor kinderen juist versoepelen. Zo ook in Arkansas. de Republikeinse gouverneur Sarah Huckabee Sanders, voormalig woordvoerder van president Trump, tekende een wet die het makkelijker maakt om kinderen aan te nemen.

Sinds 1 juli hoeven kinderen vanaf 14 jaar geen toestemming meer te krijgen van hun ouders om te werken. Ook hoeven ze zich niet meer te legitimeren bij hun werkgever.