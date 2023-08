FC Emmen legt veroordeelde speler vast, directeur schrikt van reacties

Op sociale media wordt met verontwaardiging gereageerd op het binnenhalen van Desley Ubbink bij FC Emmen. De 30-jarige middenvelder is in 2015 veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. Volgens FC Emmen gaat het om een privézaak.

Ubbink werd toen veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. Ubbink had in 2013 seks met het destijds 14-jarige slachtoffer, hij was toen zelf 20 jaar. De seks was mogelijk vrijwillig, maar volgens de rechter had Ubbink een "sociaal-ethische norm" gepasseerd en was daarmee strafbaar.

In een verklaring schreef het slachtoffer dat ze bang was voor Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen.

Medewerker FC Emmen probeerde veroordeling op Wikipedia-pagina aan te passen

Nadat FC Emmen bekend had gemaakt dat de club Ubbink had vastgelegd, volgden er tientallen verontwaardigde reacties op sociale media. Naast het aantrekken van Ubbink ontstond er ook ophef over het feit dat een medewerker van FC Emmen de informatie over de veroordeling op de Wikipedia-pagina van de kersverse aanwinst probeerde aan te passen.