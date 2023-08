Inspectie Fremantle Highway begint, deel auto's aan boord lijkt intact

Bergers gaan de komende dagen voor het eerst de uitgebrande Fremantle Highway op. Het vrachtschip, dat twee weken geleden in brand vloog ten noorden van Ameland, ligt sinds vorige week in de Eemshaven. Aan boord staan 3783 auto's, waarvan bijna 500 elektrisch. Bergers van onder meer Smit Salvage gaan inspecteren wat er van de lading over is.

"Afgelopen weekend is op het schip al kwartier gemaakt", zegt directeur Richard Janssen. Het schip is stabiel gemaakt, er is verlichting aangelegd, gasmetingen zijn gedaan in verschillende ruimten en het bluswater is verwijderd. Dat was nodig voordat bergers aan de slag kunnen met verdere inspecties en werkzaamheden.

Uitgebrande autokarkassen

De auto's op dek één tot dek vier zijn voor zover te zien nog intact, zegt Janssen. Daar staan zowel auto's op fossiele brandstof als elektrische auto's. Dek vijf is leeg. De verdiepingen daarboven, dek zes tot elf, zijn wel zwaar getroffen. "De brand heeft daar flink gewoed. Het gaat vermoedelijk om vele uitgebrande autokarkassen."

Als de lading is geïnspecteerd, bepalen de autofabrikanten welke auto's verplaatst moeten worden, zegt Janssen. Niemand behalve de bergers mag zomaar aan boord. Wanneer de auto's die nog intact zijn aan wal staan, kunnen experts de schade opnemen. Dan wordt bepaald wat ermee gaat gebeuren.

Oorzaak van de brand

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in volle gang, zegt Janssen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid assisteert hierin de Panamese autoriteiten. Die voeren het onderzoek uit, omdat het schip onder Panamese vlag voer. Ook de Japanse rederij Shoei Kisen Kaisha, eigenaar van het schip, wil samen met andere relevante partijen de oorzaak van het scheepsongeluk onderzoeken. Of het bedrijf eigen experts naar Eemshaven stuurt, is nog onduidelijk.

Ondertussen is een nieuwe ploeg bemanningsleden naar Nederland gestuurd om te helpen op het schip. "Dit is nodig om de machinekamer te bedienen, de scheepssystemen weer online te krijgen, het schip te voorzien van stroom en om te helpen met het pompen van de brandstof", zegt Janssen.

Op welke termijn het schip klaar is om gerepareerd of gesloopt te worden, is nog onduidelijk.

Geëvacueerd

Het auto-transportschip vloog op de Noordzee in brand en werd later, vanwege de drukke vaarroutes daar en de wind en stroming, versleept naar zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar lag het te wachten tot het naar een haven kon worden gebracht. Dat werd uiteindelijk Eemshaven.

Het schip was onderweg van het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte en van daar naar Singapore was de bedoeling. Bij de brand kwam een bemanningslid uit India om het leven, de 22 anderen raakten gewond en werden geëvacueerd. Alle gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.