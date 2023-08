Waarover spraken Schuurhuis en Pogacar tijdens de blokkade? ‘Klimaatverandering’

Ook hun zonen George (5) en Tomas (9) zijn meegekomen. De laatste is een groot wielerfan. In zijn zak heeft hij een Oranje-shirtje, dat hij graag wil laten ondertekenen door zijn held: Mathieu van der Poel.

In tegenstelling tot vorig jaar heeft Schuurhuis in Schotland zijn familie aan zijn zijde. Voor de start maakt Chiarra een foto van een van haar landgenoten. "Dit is Matthews toch?", vraagt ze snel aan haar echtgenoot.

Hoe dat kan? Zijn vrouw, de Australische Chiarra Porro, is ambassadrice van haar land bij de Heilige Stoel. Omdat de sporters niet voor het oprapen liggen in het centrum van de katholieke wereld, heeft de Vaticaanse sportfederatie zich opengesteld voor medewerkers en zelfs familieleden van medewerkers.

Vorig jaar leerden we Schuurhuis kennen bij de mondiale titelstrijd in het Australische Wollongong. De toen 40-jarige Nederlander, die tot dan vooral had gekoerst in wedstrijden als de Ronde van Tahiti, was de eerste WK-deelnemer ooit namens het Vaticaan.

De gelouterde Bennett, die lang voor Jumbo-Visma reed en nu ploegmaat is van Pogacar bij UAE-Emirates, voelde dat ze in een chasse patate zaten. "Bennett zei tegen ons: je moet echt harder rijden om bij de kopgroep te komen. Mate, zei ik, ik geef al alles wat ik heb."

Als een van de eersten spoedt hij zich naar de startlijn. Ontsnappen vanaf de eerste rij is makkelijker dan verderop in het strijdgewoel. Toch mist hij de vroege vlucht. Met de Uruguayaan Eric Fagundez en de Nieuw-Zeelander George Bennett probeert hij alsnog de oversteek te maken.

Schuurhuis, zichtbaar nerveus, slaat het allemaal gade. Hoewel hij sinds Wollongong geen meter meer gekoerst heeft, wil hij net als vorig jaar graag mee in de vroege vlucht. Hij weet ook wel dat uitrijden, laat staan een goede klassering, niet realistisch is.

Ik hoop dat ik over tien jaar met mijn zoontjes nog buiten kan fietsen in de zomer.

"Later begreep ik dat die actiegroep ook tegen klimaatverandering protesteerde. Ik ga geen uitspraken doen over de manier van protesteren. Maar de achterliggende boodschap, die onderschrijf ik wel. Ik hoop heel erg dat ik over tien jaar met mijn zoontjes nog buiten kan fietsen in de zomer. Dus het is ook echt wel tijd om iets te ondernemen."

Dankzij zijn vroege vlucht staat Schuurhuis ook nu op de eerste rij. En daar ziet hij opeens een bekend gezicht. "Pogacar begon over de overstromingen in Slovenië . Het huis van zijn familie stond ook onder water. Toen vertelde ik dat ik de laatste maanden vanwege de hitte in Rome alleen om zes uur 's ochtends naar buiten kon om te trainen. En eerlijk gezegd heb ik vooral binnen getraind, met airconditioning."

Ineos, het miljardenbedrijf van Sir Jim Ratcliffe, is een van de grootste petrochemische bedrijven in de wereld en sponsor van de rijkste wielerploeg ter wereld. "Een maand geleden hebben we voor het eerst cement gebruikt om mensen aan de ondergrond vast te maken bij de petrochemische centrale van Ineos in Grangemouth bij Falkirk. Maar die actie heeft het tv-nieuws niet gehaald. Nu wel. Daar ging het om."

Het was voor het eerst dat de actiegroep een sportevenement als doelwit koos. "Laat één ding duidelijk zijn: wij zijn niet tegen wielrennen. Sterker, ik heb bewust geen auto en fiets dagelijks bijna 20 kilometer door de Schotse Hooglanden. Wél hebben we een probleem met bepaalde sponsoren in het wielrennen. Oliemaatschappij Shell bijvoorbeeld is hoofdsponsor van British Cycling. En iedereen weet hoeveel schade Ineos toebrengt aan de natuur."

"Wij richten ons uitsluitend op de Schotse overheid met twee duidelijke eisen", legt Johnson uit. "Ten eerste vinden wij dat de Schotse regering alle nieuwe investeringen in olie en gas moet stoppen. En ten tweede eisen wij een eerlijke economische overgang voor iedereen (circa 196.000 mensen, red.) die in de Schotse gas- en olie-industrie actief is."

De vijf zijn gearresteerd, hebben de nacht doorgebracht in een politiecel en zijn maandagmiddag voorgeleid in Falkirk. Inmiddels zijn ze weer op vrije voeten in afwachting van de rechtszaak.

Hij was zelf niet betrokken bij de actie, maar weet wel wat er gebeurd is. "Vier van onze activisten hebben zich aan elkaar vastgeketend en hun handen aan het asfalt vastgelijmd. Een vijfde was de actie aan het filmen."

De blokkade werd uitgevoerd door vier leden van This Is Rigged, een organisatie van klimaatactivisten die zich richt op de Schotse overheid. We bellen met Adrian Johnson, een 56-jarige gepensioneerde leraar en een van de woordvoerders van de actiegroep.

Na de onderbreking wordt meteen hard doorgetrokken in het peloton. "Op de klim moest ik lossen en daarna ben ik samen met die Uruguayaan doorgereden. Vlak voor het plaatselijke circuit in Glasgow werden we uit koers gehaald, omdat de achterstand te groot was en we gedubbeld zouden worden. Maar het was weer een prachtige ervaring."

Schuurhuis grijpt in de achterzak van zijn geelwitte wielershirt. Hij haalt er een briefje uit, verpakt in een plastic zakje. "Mijn jongste zoon heeft een tekening voor me gemaakt: een fietser en de woorden 'Good luck dad'. Die heb ik bij me gehouden tijdens de koers."