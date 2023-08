Juli met afstand inderdaad de warmste maand ooit gemeten

Volgens Copernicus was deze julimaand 0,72 graden warmer dan gemiddeld in de periode 1991-2020. Op tal van plekken leidde de hitte tot bosbranden.

Juli was met afstand de warmste maand ooit gemeten. Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie, meldt dat de gemiddelde temperatuur uitkwam op 16,96 graden en dat is 0,33 graden hoger dan in de vorige recordmaand, juli 2019.

Ook het oceaanwater is warmer dan ooit. Copernicus zegt dat de temperatuur van het oppervlaktewater is gestegen tot 20,96 graden. Daarmee is het record van 20,95 graden uit maart 2016 verbroken.

Copernicus toont zich bezorgd over de temperatuurrecords. "Die hebben ernstige gevolgen voor mensen en planeet, die worden blootgesteld aan steeds frequentere en intensere weerverschijnselen", zegt plaatsvervangend directeur Samantha Burgess. Ze ziet in de cijfers de bevestiging dat de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan opwarming van de aarde, snel omlaag moet.

Meer records verwacht

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zei vorige week dat er een kans is van 98 procent dat ten minste één van de komende vijf jaren het warmste ooit zal zijn.

Ook is er een kans van 66 procent dat in een van die jaren alle twaalf maanden de grens van 1,5 graad opwarming wordt overschreden. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming het beste beperkt kan blijven tot die 1,5 graad, omdat de gevolgen daarboven zeer ingrijpend worden.