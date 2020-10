Mexicaanse Ajacied is klaar voor Oranje: 'We hebben niet stilgezeten'

Edson Álvarez met een Mexicaanse sombrero - AFP

De laatste zeven keer deed Mexico telkens mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Maar zeven keer strandde het land, ondanks de ontwikkelingen die de nationale ploeg heeft doorgemaakt, in de achtste finales. "Daarom spelen we tegen dit soort elftallen als Nederland", zegt Ajacied Edson Álvarez. "Dat zijn de voetbalreuzen."

Mexicaanse Ajacied kijkt op tegen Oranje: 'Het is een voetbalreus' - NOS

De tegenstander van vanavond kijkt op tegen Oranje. Dat was wel even anders toen Arjen Robben in 2014 vlak voor tijd een penalty versierde, terwijl Mexico zich met een 1-0 voorsprong al met anderhalf been in de kwartfinale van het WK waande. "Ik denk niet dat het nog een thema is", zegt Dennis te Kloese, tot twee jaar geleden de Nederlandse algemeen directeur van de Mexicaanse bond. "Daar zijn ze mentaal wel een beetje overheen..." Enthousiasme compenseert kwaliteit Net als Nederland hoopt ook Mexico dat een nieuwe generatie het nationale team de komende jaren bij de hand neemt. Tijdens die overgangsfase leunt Mexico ook nog op routiniers als Andrés Guardado (34) en Héctor Moreno (32), die nog jaren in de eredivisie speelden. Beiden werden kampioen met PSV, laatstgenoemde zelfs ook nog een keer met AZ. "Ik denk dat Mexico in de sterkst mogelijke opstelling zal aantreden", zegt Te Kloese. "Het enthousiasme van de ploeg maakt het verschil in kwaliteit misschien wel goed. Het land Mexico kan ook wel zo'n duel gebruiken gezien alle coronaperikelen."

Dennis te Kloese - AFP

In de basisploeg geldt de 22-jarige Álvarez (Ajax) inmiddels als vaste kracht, net als Jésus Corona (ex-FC Twente). Groot gemis voor de ploeg is het ontbreken van oud-PSV'er Hirving Lozano, die in quarantaine zit met Napoli. Érick Gutiérrez (PSV) is geblesseerd. Álvarez verdediger én middenvelder "Raul Jiménez heeft een goed seizoen gehad bij Wolverhampton Wanderers", neemt Te Kloese de ploeg verder door, waarin Álvarez op meerdere posities wordt ingezet. "Bij zijn club América was hij het best in de rol van verdedigende middenvelder. In de nationale ploeg heeft hij op jonge leeftijd al behoorlijk wat belangrijke duels gespeeld, zelfs op het WK. Het beste moet nog komen. Bij Mexico speelde hij meestal in de verdediging."

Edson Álvarez tijdens het WK 2018 in duel met Neymar - ANP

Sinds Gerardo Martino in 2019 werd aangesteld als bondscoach, werd Álvarez vaker als middenvelder gebruikt. "Sinds de komst van Martino doen we het heel goed", waarschuwt de Ajacied zijn collega's bij Oranje. Mexico sterk onder oud-trainer Barcelona Mexico verloor in de kleine twee jaar onder Martino alleen een keer vriendschappelijk van Argentinië. Met de voormalige trainer van Barcelona aan het roer werd in de zomer van 2019 beslag gelegd op de Gold Cup, het kampioenschap voor Midden- en Noord-Amerika. "We weten dat Nederland op voetbaltechnisch gebied erg gegroeid is, maar in Mexico hebben we ook niet stilgezeten", benadrukt Álvarez.

Mexico is de laatste decennia een vertrouwd gezicht op het WK - NOS

Toch denkt Te Kloese dat Oranje er voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff Arena een stuk beter voorstaat. Mexico is door de coronapandemie weinig bij elkaar geweest. "Er was weinig persoonlijk contact. De trainer zat lang in quarantaine in zijn vaderland Argentinië." Alleen tegen Guatemala werd geoefend, vooral om wat talenten aan het werk te zien. Waar debuterend bondscoach Frank de Boer met Nederland de flow van de laatste jaren probeert vast te houden, zet Mexico in deze wedstrijd de eerste stappen richting de kwalificatiecampagne voor het volgende WK.