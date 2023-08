Rellen tussen hooligans van AEK en Dinamo Zagreb kosten Griekse supporter het leven

Een Griekse voetbalsupporter van AEK Athene is in de nacht van maandag op dinsdag doodgestoken tijdens een vechtpartij met supporters van het Kroatische Dinamo Zagreb. Dat meldt de Griekse politie, die inmiddels 96 aanhoudingen heeft verricht naar aanleiding van de ongeregeldheden.

In Athene staat dinsdagavond de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op het programma tussen beide clubs. Ondanks de afspraak dat er geen Kroatische fans bij de wedstrijd zijn toegestaan, waren er tussen de 150 en 200 Zagreb-fans naar de Griekse hoofdstad getrokken.

In een buitenwijk van Athene kwam het maandagavond tot gewelddadige opstootjes. Op beelden is te zien hoe fans vuilnisbakken in brand staken, auto's en etalages insloegen en met Griekse supporters vochten.

Daarbij vielen minstens acht gewonden. Een 22-jarige man werd daarbij meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen.

Bad Blue Boys

Het Griekse voetbal wordt al jaren geteisterd door supportersgeweld. De Griekse regering heeft de straffen voor supportersgeweld daardoor verhoogd. Vorig jaar overleed een 19-jarige supporter tijdens rellen tussen fans van Aris Thessaloniki en PAOK.

Zeven hooligans werden toen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Vijf andere fans kregen celstraffen van 19 jaar en hoger omdat ze volgens een rechter medeplichtig waren.

De harde kern van de aanhang van Dinamo Zagreb heeft ook een slechte reputatie: de zogenoemde 'Bad Blue Boys' zorgen al jaren voor grote problemen.