Tourwinnaar Federico Bahamontes (95), Adelaar van Toledo, overleden

Oud-wielrenner Federico Bahamontes, de eerste Spaanse winnaar van de Tour de France, is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Frankrijk.

De 'Adelaar van Toledo', zoals zijn bijnaam luidde, hield in 1959 de Franse favorieten Henry Anglade en Jacques Anquetil van het geel in hun eigen ronde.

Bergkoning Tour de France

Tussen 1956 en 1965 eindigde Bahamontes in totaal vier keer in de topvijf van de Ronde van Frankrijk, maar zijn domein was het hooggebergte.

Liefst zes keer won Bahamontes het bergklassement in de Tour en ook in de Vuelta (2x) en de Giro (1x) was hij bergkoning.

Tijdens de honderdste editie van de Tour de France in 2003 werd Bahamontes uitgeroepen tot de beste klimmer in de geschiedenis van de vermaarde wielerkoers.