Arib stelt advocatenkoppel Knoops aan, eist inzage in klachten over haar

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) eist formeel inzage in de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan haar adres. Ook wil ze alle revelante documenten die daarbij horen inzien, bevestigt Arib na berichtgeving van de Volkskrant.

Arib heeft advocaten Geert-Jan en Carry Knoops aangesteld en een officieel verzoek om de stukken te krijgen neergelegd bij Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). "Ik heb recht op volledige informatie", zegt Arib in de Volkskrant. "Ik wil daarover zelf kunnen beschikken en er ook met mijn advocaten over kunnen overleggen."

Anonieme brieven

Bij de stukken die Arib wil inzien horen twee anonieme brieven waarin ze wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Die brieven waren voor het Kamerbestuur aanleiding om een onderzoek te starten. Arib kent die brieven niet. Ze zei zondagavond in het tv-programma Zomergasten nog dat ze "tot op de dag van vandaag" niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd en door wie.

Eerdere verzoeken om de stukken te krijgen, zijn afgewezen door degenen die toezicht houden op het onderzoek. Arib is wel een gesprek aangeboden om te horen waar de beschuldigingen over gaan, maar dat wil ze niet. "Mondelinge mededelingen van de onderzoekers over wat er in zou staan, volstaan niet", zegt ze in de Volkskrant.

Ruzie sinds oktober

Arib vertrok vorig jaar november uit de Tweede Kamer, kort nadat bekend was geworden dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar haar wilde beginnen. Arib reageerde woedend, zei dat ze door haar opvolger Bergkamp "voor de bus was gegooid" en dat ze via de media van het onderzoek had gehoord.

Bergkamp en het betrokken onderzoeksbureau wilden tegenover de Volkskrant niet reageren.

Khadija Arib zat van 1998 tot vorig jaar in de Tweede Kamer. Van 2016 tot 2021 was ze voorzitter. In die functie werd ze opgevolgd door Bergkamp. Bij haar vertrek was Arib een van de langstzittende Kamerleden.