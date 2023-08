Deelnemers Jamboree in Zuid-Korea met duizend bussen verplaatst

In Zuid-Korea worden tienduizenden jongeren die deelnemen aan de World Scout Jamboree naar andere plekken in het land verplaatst. Het terrein waar ze kampeerden in duizenden tentjes is niet langer veilig, want er wordt een orkaan verwacht. De deelnemers breken vandaag hun tenten af en worden met bussen weggebracht. Er zijn meer dan duizend bussen gecharterd; er moeten zo'n 36.000 mensen uit meer dan 150 landen worden vervoerd.

Het konvooi wordt begeleid door politiehelikopters en patrouillewagens. Zo'n 16.000 deelnemers worden naar de hoofdstad Seoel en omgeving gebracht, de overige naar zes andere plekken. Daar zijn de lokale autoriteiten verantwoordelijk voor goede, schone accommodaties en sanitaire voorzieningen, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Het tiendaagse internationale scoutingevenement duurt nog tot 12 augustus. Er wordt nu een alternatief programma aangeboden en een K-popshow.

De evacuatie van de scouts van het kampeerterrein in het zuiden van het land: