Wekdienst 8/8: Uitspraak zaak tegen Thijs Römer • WK: Marokko - Frankrijk

Eerst het weer: geregeld zon en plaatselijk een bui. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden. Vanavond in het midden en zuiden van het land enige tijd regen. De komende dagen is het overwegend droog én warmer.

Wat heb je gemist?

Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida, heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de presidentsverkiezingen van 2020 heeft verloren. Hij had tot nu toe nooit openlijk afstand genomen van Trumps beweringen over verkiezingsfraude, maar nu dus wel. "Natuurlijk heeft Trump verloren", zei DeSantis op NBC News.

De conservatieve DeSantis gold als de grootste uitdager van Trump om de Republikeinse presidentskandidaat te worden, maar de laatste maanden neemt de steun voor hem af. In zijn thuisstaat Florida is hij nog wel zeer populair.

Ander nieuws uit de nacht:

Militairen in Niger benoemen premier om afgezette Mahamadou te vervangen: de vorige premier was in Rome, toen vorige week een staatsgreep werd gepleegd. De legerleiding heeft geen gehoor gegeven aan een ultimatum van andere Afrikaanse landen om de coup terug te draaien.

Doden door noodweer VS, honderdduizenden mensen zonder stroom: problemen zijn er vooral in staten in het oosten en zuidoosten. In Alabama werd een 28-jarige man door de bliksem geraakt; in South Carolina viel een boom op een jongen van 15.

En dan nog even dit:

Rotterdam is vanaf vandaag dé plek voor parasporters in Europa. In de stad beginnen de Europees kampioenschappen voor parasporten. 1500 parasporters uit 45 landen doen eraan mee. Het toernooi wordt voor het eerst gehouden; Ahoy is het epicentrum van alle evenementen.

Behalve om Europese titels gaat het bij het toernooi om kwalificaties voor de Paralympische Spelen in Parijs, volgend jaar. De kampioenschappen duren tot 20 augustus.

Toernooidirecteur Jeroen Straathof vertelt in deze video wat er bijzonder is aan het evenement: