Rotterdam is vanaf vandaag dé plek voor parasporters in Europa

Wie gaat er aan de haal met een ticket voor de Paralympische Spelen in Parijs? En wie wordt Europees kampioen rolstoeltennis? Dat wordt allemaal duidelijk tijdens de Europees kampioenschappen voor parasporten in Rotterdam. Vanaf dinsdag is de havenstad het episch centrum voor ruim 1.500 parasporters uit 45 landen. Bij het toernooi, dat voor het eerst wordt gehouden, worden tien verschillende parasporten gebundeld rond één stad. De hoofdlocatie is Ahoy. 'Misschien creëren kinderen nieuwe dromen' Natuurlijk gaat het de komende twaalf dagen in Rotterdam om de prijzen, zo ook bij Bo Kramer. De rolstoelbasketbalster won met Oranje al sinds 2018 alles wat er te winnen valt, onder andere een gouden plak op de Paralympische Spelen. Maar de EK parasporten draaien voor Kramer om veel meer dan een medaille of een kwalificatie voor de Spelen. "Ik ben vroeger ziek geworden (botkanker, red.) en heb dat omgezet naar iets heel positiefs, namelijk meerdere gouden medailles." Zij hoopt dat dit evenement ook anderen inspireert. "Als kinderen ziek worden of een handicap krijgen én ze zien positieve succesverhalen in de topsport, dan krijgen ze zelf misschien ook hoop en creëren ze nieuwe dromen."

Bo Kramer hoopt kinderen te inspireren op de EK - NOS

Zichtbaar zullen de tien sporten tijdens de EK zeker zijn. Bo Kramer zal met de rolstoelbasketbalsters, die in juni hun wereldtitel prolongeerden, in Ahoy om Europees goud strijden. Maar de handbikers bijvoorbeeld rijden dwars door het Scheepvaartkwartier, de handboogschutters schieten in De Kop van Zuid en de rolstoeltennisfinales zijn op het Schouwburgplein in Rotterdam. In totaal zijn er zeven locaties.

De tien sporten tijdens de EK Boogschieten

Badminton

Boccia

Wielrennen

Goalball

Judo

Shooting Para Sport

Taekwondo

Rolstoelbasketbal

Rolstoeltennis

"Het gaat erom dat we meer aandacht krijgen voor de parasporten. Het is vooral zien en laten zien hoe fantastisch deze sporten zijn", vertelt toernooidirecteur Jeroen Straathof. En dat is belangrijk, zo vertelde rolstoeltennisster Jiske Griffioen toen bekend werd dat het toernooi mogelijk naar Nederland zou komen. "Heel veel EK's van paralympische sporten worden gehouden op plaatsen ver buiten de bewoonde wereld en in matige accommodaties. Het is ontzettend belangrijk om de paralympische sport te laten zien aan het publiek, omdat het inspireert. Daardoor raken andere mensen geïnspireerd om in beweging te komen." Straathof ziet dat de eerste stappen richting dat doel al gezet worden. "De aandacht die we nu krijgen in de media, is al mooi." Maar daar moet het uiteindelijk niet allemaal om draaien, vindt de voormalig topschaatser die in 1996 wereldkampioen werd op de 1.500 meter. "Het gaat het er natuurlijk ook om dat de atleten Europees kampioen kunnen worden en dat zij tevreden zijn met hun titel."