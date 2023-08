Het sprookje van KÍ Klaksvik kan zomaar eindigen in de Champions League

Dinsdagavond kan de kampioen van de Meistaradeildin (Meesterdivisie) het sprookje verder voortzetten, want dan kan KÍ in de derde voorronde van de Champions League tegen het Noorse Molde FK misschien wel weer een stap zetten richting het kampioenenbal.

Het gevolg van de overwinning is dus groot. KÍ Klaksvík is namelijk de allereerste club van de Faeröer-eilanden die zich plaatst voor een groepsfase van een Europees toernooi.

De vreugde was uitzinnig toen verdediger Vegard Forren vorige week woensdag de laatste strafschop raak schoot in de beslissende penaltyserie tegen het Zweedse BK Häcken.

De Champions League halen zal helemaal een wonder zijn. Daarvoor moeten in totaal vier voorrondes voor worden overleefd. Maar als dat mislukt, is er nog altijd dat ene toetje. Ze zullen bij KÍ de UEFA dankbaar zijn. Door het toevoegen van de Conference League als nieuw Europees toernooi twee jaar geleden, is een droom verwezenlijkt.

Want mocht de kampioen van de Faeröer-eilanden zich na die wedstrijden tegen Molde FK niet meer kunnen plaatsen voor de Champions League, is het toch van een groepsfase in een Europees toernooi verzekerd.

Eerst krijgen de Faeröerders dan namelijk de kans om de Europa League te bereiken. Gaat dat dat ook niet lukken, dan neemt de club rechtstreeks plaats in de groepsfase van de Conference League.

Uitmuntende prestaties

Op basis van de prestaties in het eigen land is het ook wel verdiend te noemen. KÍ Klaksvík werd afgelopen jaar ongeslagen kampioen door 25 van de 27 wedstrijden te winnen en ook dit jaar staat de ploeg van de Noor Magne Hoseth weer trots bovenaan. De afgelopen zestien competitiewedstrijden heeft de kampioen allemaal gewonnen.

En in de voorrondes van de Champions League waren de prestaties ook niet mis. In de tweede voorronde werd dus het Zweedse BK Häcken verslagen.