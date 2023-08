Noodweer houdt huis in oosten VS, zeker twee doden

Grote delen van het oosten van Amerika zijn getroffen door noodweer. Van de staat New York in het noordoosten tot Mississippi in het zuiden hadden mensen te maken met harde wind, regen- en hagelbuien en onweer.

De zware buien gingen gepaard met windstoten tot 110 kilometer per uur. Onder meer in de hoofdstad Washington gold ook een waarschuwing voor tornado's. Personeel van overheidsinstanties is maandag eerder naar huis gestuurd.

Vooral de grootte van het front was ongewoon. Voor bijna 30 miljoen mensen in tien staten gold een weerwaarschuwing, zegt The National Weather Service.

Twee doden

Het noodweer heeft voor zover bekend aan twee mensen het leven gekost. In Alabama in het zuiden werd een man van 28 door de bliksem geraakt op een industrieterrein. In South Carolina werd een jongen van 15 getroffen door een omvallende boom.

Ook is er veel materiële schade. In Knoxville in Tennessee waaiden daken van huizen af. Een aantal scholen in de staat blijft vanwege schade gesloten.

Verspreid over zuidoosten en oosten van de Verenigde Staten zaten tijdelijk honderdduizenden mensen zonder stroom. Een groot deel van de aansluitingen is inmiddels hersteld. Ruim 8000 vluchten zijn vanwege het noodweer vertraagd, nog eens 1700 vluchten zijn geschrapt.

Meer onweer op komst

Vandaag kan het in zuidelijke staten opnieuw gaan spoken. In delen van Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Kansas en Nebraska is er een kans op zware onweersbuien. Voor die gebieden heeft het Amerikaanse Storm Prediction Center waarschuwingen afgegeven.