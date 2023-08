Doden door storm VS, honderdduizenden mensen zonder stroom

Meerdere personen zijn door noodweer in het oosten van de Verenigde Staten om het leven gekomen en meer dan 900.000 huizen en bedrijven zitten zonder stroom.

Een zware storm raast over het oosten van het land, waarbij in een aantal gebieden zoals in hoofdstad Washington ook gewaarschuwd werd voor tornado's. Ook in de staat New York is een weerwaarschuwing afgegeven. In delen van de staat New Jersey werd een windsnelheid gemeten van meer dan 110 kilometer per uur.

Volgens NBC News zijn er minstens twee doden gevallen door het noodweer. In de staat Alabama werd een 28-jarige man door de bliksem geraakt op een industrieterrein. In South Carolina viel een boom op een 15-jarige jongen. Ook wordt er melding gemaakt van materiele schade, voornamelijk veroorzaakt door omgewaaide bomen.

Duizenden vluchten zijn vanwege het noodweer geannuleerd of vertraagd. Ook het toestel van president Biden kon door het noodweer enige tijd niet de lucht in. Zijn toestel steeg uiteindelijk 90 minuten later dan gepland op in de richting van Arizona, New Mexico en Utah waar hij een meerdaagse reis naartoe maakt.