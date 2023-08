Militairen in Niger benoemen premier om afgezette Mahamadou te vervangen

De junta in Niger heeft een eigen premier benoemd. In een toespraak op de staatstelevisie maakte de militaire leiding bekend dat Ali Mahaman Lamine Zeine de nieuwe premier is.

Vanuit de internationale gemeenschap wordt er op aangedrongen om de afgezette president Bazoum weer opnieuw te installeren, maar daar geeft de junta geen gehoor aan.

Nog geen president

De junta heeft nog geen eigen president aangesteld, maar benoemt nu dus Lamine Zeine als premier. In het land heeft de premier een minder belangrijke functie dan de president.

Lamine Zeine vervangt de afgezette premier Ouhoumoudou Mahamadou. Die was in Rome toen de staatsgreep plaatsvond. De econoom Lamine Zeine was onder meer minister van Financiën in 2002 onder president Tandja. Hij bleef die rol vervullen tot een staatsgreep in 2010.

Militair ingrijpen

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) had gedreigd militair in te grijpen als de staatsgreep niet uiterlijk gisteren zou worden teruggedraaid. Donderdag spreekt ECOWAS weer over de situatie.

Eerder op de dag bezocht de onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS de junta in hoofdstad Niamey. Ze noemde dat een "openhartig en moeilijk" gesprek waarin de junta voet bij stuk hield.