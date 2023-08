Italiaanse kaasmaker overleden doordat duizenden kazen van planken vielen

Een Italiaanse kaasmaker is overleden toen er duizenden zware kaaswielen van planken afvielen. Het ongeval gebeurde in de regio Lombardije. Kaasmaker Giacomo Chiapparini (74) was in zijn opslagruimte aan het werk waarin meer dan 15.000 grana padano-kazen lagen opgeslagen.

Waarschijnlijk is een plank losgeraakt waardoor een domino-effect ontstond, meldt de brandweer aan onder meer Corriere della Sera. Er wordt nog onderzocht hoe de eerste plank los kon raken. Chiapparini was waarschijnlijk in het pakhuis aanwezig om een robot te bedienen die de kaaswielen, van ieder ongeveer 40 kilo, draait en reinigt.

Werknemers die buiten stonden hoorden een hard geluid en belden de brandweer. Die rukte uit met 21 eenheden en was ongeveer twaalf uur bezig om Chiapparini te vinden. Dat lukte gisterochtend, maar hij kon niet meer gered worden.

Het familiebedrijf van Chiapparini maakt sinds 2006 grana padano, een harde kaas die vergelijkbaar is met Parmezaanse kaas. De financiële schade voor het bedrijf wordt geschat op ongeveer 7 miljoen euro.